Distrutto dall’alluvione, riapre il negozio ’L’Hobby’

Ha riaperto dopo quattro mesi dalla seconda alluvione ‘L’Hobby’, negozio di articoli per la pesca, completamente distrutto da acqua e fango. "Eravamo titubanti sulla riapertura – dice Mirko Scarpa, uno dei soci – c’è stato un buon impegno economico anche perché non sono ancora arrivati fondi da nessuna parte". Tanta incertezza, paura e richiesta di aiuto, ma prevale la speranza di riprendere al meglio l’attività. "Speriamo di raggiungere di nuovo gli stessi livelli e rimettere in piedi l’attività com’era prima". Infatti, con l’alluvione del 16 maggio, i neo soci Mirko Scarpa e Marco Bartoli avevano perso tutto. "Avevamo comprato l’attività il 4 marzo -continua Mirko Scarpa- il negozio esisteva già da trent’anni, ma i proprietari sono andati in pensione e così avevamo deciso di proseguire noi con la vendita e l’assistenza di articoli da pesca".

Grazie anche alla solidarietà di amici, persone vicine e volontari che li hanno aiutati adesso, con grande coraggio, riprendono l’attività nonostante il dramma e la fatica dei mesi precedenti. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato e chiuso il giovedì. "Di questo non ci possiamo lamentare, in tre giorni eravamo riusciti a pulire tutto; dobbiamo ringraziare chi ci ha dato una mano -continua – sia a spalare il fango che con la raccolta fondi". E infatti, a pochi giorni dal disastro, Mirko Scarpa aveva organizzato un crowdfunding, annunciato su Facebook. "Ci è piaciuta la partecipazione, è il gesto che conta". L’intento dei soci era fin da subito riaprire, ma la paura di risistemare lo stesso luogo era tanta. Adesso ce l’hanno fatta, ma non senza molti sacrifici. "Abbiamo speso una discreta cifra, ma adesso siamo fiduciosi, vogliamo tornare agli stessi livelli di quando abbiamo aperto".

Caterina Penazzi