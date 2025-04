Distrutto il murale di Che Guevara. Piastrelle a terra, ipotesi vandalismo

Resta un occhio, il berretto con la stella, metà dei capelli e niente di più. Il murale di Che Guevara in piazza La Malfa è in buona parte distrutto: la maggior parte delle piastrelle dipinte che lo componevano sono finite a terra, perlopiù rotte in piccoli pezzi, per giunta taglienti. A terra anche buona parte delle tessere rosse di varie tonalità e misure che facevano da sfondo al medaglione con la faccia del rivoluzionario di Cuba.

Appare difficile pensare che siano cadute da sole tutte insieme per la semplice azione del tempo, più probabile che l’opera sia stata danneggiata da un vandalo. Il murales era stato inaugurato nel 2011, realizzato da un gruppo di studenti cubani de la Escuela de Arte di Trinidad in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Non è la prima volta che viene preso di mira: in passato era infatti stato ripulito diverse volte da scritte offensive o sfregi di carattere politico, comprese svastiche e parole e frasi inneggianti al fascismo.

Da tempo, del resto, si parla anche dello stato di incuria della piazza, che torna ciclicamente a essere di attualità. Circa un mese fa su queste colonne erano stati segnalati diversi problemi che riguardavano i servizi, l’estetica ma, soprattutto, la pavimentazione dissestata a causa delle radici che potrebbe rappresentare un rischio. Tra le situazioni già messe in luce ci sono poi la fontanella non funzionante, le panchine danneggiate e la fontana artistica degradata.

Marco Beneventi