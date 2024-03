Disturbi alimentari, incontro con Ravenna in Azione

Sabato alle 16.30, in piazza Andrea Costa, si terrà un incontro per richiamare l’attenzione pubblica sui Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna), epidemia silenziosa che in Italia miete più di 10 vittime al giorno specie fra i giovani. Dirigenti ed esponenti di Ravenna in Azione, coordinati da esperti del settore, incontreranno i cittadini. Difesa del Sistema sanitario nazionale e abbattimento delle liste d’attesa sono capisaldi della politica di Azione, che in molte città d’Italia manifesta chiedendo al Governo l’attuazione del comma 288 della legge di bilancio del 2022 per inserire i disturbi dell’alimentazione all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza. La giornata nazionale del Fiocchetto lilla è stata riconosciuta nel 2018 grazie anche al lavoro di sensibilizzazione svolto dal padre di una vittima: Giulia Tavilla, di soli 17 anni. Gli esponenti di Ravenna in Azione ritengono in efficace l’ipotesi di istituzione di nuovi reati come quello di istigazione ai disturbi alimentari per preferire invece una programmazione che dedichi fondi alla cura di tali disturbi per ottenere servizi repentini, continuativi e completi e assicurare la salute di 3 milioni di malati.