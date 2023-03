Disturbi alimentari tra i giovanissimi Casi aumentati del 55% in un anno

Siamo passati da 200 casi a 311 in un anno solo. Colpa della fragilità emotiva, della pandemia, della difficoltà nel relazionarsi agli altri. Negli ultimi anni il numero di coloro, perlopiù ragazze adolescenti, seguiti dall’équipe contro i disturbi alimentari di Ravenna è esponenzialmente aumentato. Nel 2021 i pazienti seguiti erano 200: 142 adulti e 58 minori. Nel 2022 siamo passati a 311: 191 adulti e soprattutto 120 minori. La fascia d’età più colpita è quella tra i 17 e i 24 anni, ma non mancano ragazzine di 1112 anni e donne over 40. A seguire i pazienti c’è un team multidisciplinare con psicologi, psichiatri, dietisti e medici nutrizionisti. "Ravenna ha una storia lunga di trattamento dei disturbi alimentari – spiega Marinella Di Stani, coordinatrice e responsabile del percorso diagnostico terapeutico assistenziale Ausl Romagna –: abbiamo iniziato nel 1998". "L’avere già un progetto consolidato – aggiunge Francesca Egitto, neuropsichiatra infantile – ci ha permesso di gestire i numeri in forte aumento". La pandemia è stata rilevante: i pazienti sono spesso giovanissimi e vivono coi genitori: "Questi si sono ritrovati a passare più tempo coi figli, accorgendosi del problema". Le malattie più comuni sono anoressia e bulimia nervose, ma non solo. "Soprattutto...