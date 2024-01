Dita perse col botto, è un finanziere: la procura apre un fascicolo

Ravenna, 5 gennaio 2024 – La procura ha aperto un fascicolo sull’incidente che la notte di capodanno è costato diverse dita di una mano a un 46enne. L’uomo – di professione finanziere – si trova ancora ricoverato al reparto di Ortopedia dell’ospedale cittadino.

Dita perse col petardo: via all'inchiesta

L’esplosione del resto ha reso necessario un intervento chirurgico eseguito quella stessa notte e che ha consentito di salvare almeno la mano. Secondo quanto finora emerso, tutto si è verificato verso le 23.30 all’esterno di un locale di San Marco, nelle campagne ravennati, nel quale era in corso una festa privata. Un testimone, un collega del ferito, ha in buona sostanza detto di avergli visto impugnare il petardo senza capire se lo avesse inavvertitamente acceso o se invece non avesse fatto in tempo a lanciarlo prima dello scoppio.

Il 46enne è quindi stato accompagno in pronto soccorso. A quel punto i sanitari hanno avvisato il posto interno di polizia. E la notizia è subito giunta in questura: una Volante ha così guadagnato l’ospedale per raccogliere i primi elementi. La conseguente annotazione, ieri ha raggiunto il palazzo di giustizia. Ed è da questo preciso punto che partono gli accertamenti coordinati dal pm Angela Scorza, di turno al momento dei fatti. Del petardo, sbriciolatosi dopo la deflagrazione, non esistono reperti. Inoltre, almeno al momento, non sono stati rinvenuti altri petardi dello stesso tipo.

Chiaro è che per l’evoluzione del fascicolo, sarebbe molto importante capire di quale tipo di petardo stiamo parlando, soprattutto alla luce della sua palesata potenza. Dando per scontato che in special modo un finanziere conosca i rischi per l’incolumità personale e altrui di materiale di provenienza illecita e che quindi non ne faccia uso, potrebbe in astratto profilarsi un difetto di fabbricazione di materiale pirotecnico comperato in maniera tracciata in un negozio abilitato a vendere questo tipo di merce. In questo caso le verifiche potrebbero interessare anche il costruttore.

E’ possibile ipotizzare pure un urto accidentale o un altro evento occasionale capace di alterare la lunghezza della miccia inducendo così uno scoppio ben prima del tempo stimabile. Per fare chiarezza, è possibile che la procura decida presto di ascoltare non solo il testimone: ma anche lo stesso 46enne. Quest’ultimo del resto potrà indicare – magari pure a tutela di altri che hanno comperato quello stesso prodotto – da quale distributore si sia servito. E potrà descrivere nei particolari le modalità di uso del petardo che hanno portato alla sua disastrosa deflagrazione.

