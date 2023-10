"Dito tranciato, fu evento non prevedibile"

Quelle grate non avevano rappresentato un pericolo fino a quel momento, né gli enti preposti, Ausl e commissione di pubblico spettacolo, avevano mai sollevato problemi di sicurezza all’interno della discoteca. Per questo l’evento – il dito tranciato di una ragazza mentre ballava su un tavolino – fu imprevedibile. Queste, in buona sostanza, le motivazioni che hanno spinto un 41enne ex legale rappresentante del Pineta, attraverso l’avvocato Massimo Martini, ad appellare la sentenza di condanna a tre mesi per lesioni da incidente sul lavoro, reato che tra un anno sarà prescritto.

La giovane, una forlivese all’epoca 22enne, la notte del 15 aprile 2017 si tranciò il mignolo della mano destra, rimasto impigliato in una griglia d’acciaio, scendendo dal tavolo usato come cubo. La difesa, nel chiedere ai giudici di Bologna un’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato“, rimarca come inizialmente la parte civile avesse offerto una dinamica diversa da quella confermata anche dalle amiche della vittima, "inizialmente tentando di collocare l’evento in una fase successiva alla discesa dal piedistallo", e questo "all’evidente scopo di non incorrere nel concorso di colpa". Il dito, infatti, fu trovato ancora impigliato nella grata a un’altezza di quasi due metri, fu messo nel cestello del ghiaccio, consegnato ai carabinieri e riattaccato alla ragazza quella stessa notte attraverso un delicato intervento chirurgico nel centro specialistico di Modena. Nella sentenza, il giudice Tommaso Paone parla di "pericolosità delle grate metalliche" dimostrata dalla testimonianza di un ispettore della Medicina del lavoro Ausl, secondo cui "poteva accadere l’intrappolamento di un dito ove le grate si stringevano".

La difesa, con l’avvocato Martini, sottolinea piuttosto come il teste dell’Ausl avesse ammesso di non aver mai fatto verifiche preventive in quel locale, dato che "il servizio ha optato di andare negli ambienti dove ci sono più rischi". Una prova empirica fatta dagli stessi ispettori Ausl dimostrò, peraltro, che "i margini di quelle forme, benché spigolosi, al tatto non erano taglienti", e questo striderebbe con le dichiarazioni in aula del testimone secondo cui "questa forma aveva rischio di intrappolamento". Secondo la difesa, infatti, "la ragazza nell’atto di scendere dal piedistallo potrebbe essersi aggrappata alla grata" e in tale contesto "il dito, rimasto incastrato, si sia staccato a causa della spinta verso il basso del corpo". Da ciò si deduce "che le grate in sé non erano pericolose". Da qui la valutazione di "eccezionalità" dell’evento.

Riguardo al profilo colposo contestato all’imputato, invece, secondo il giudice lo stesso avrebbe dovuto eliminare le grate metalliche, come ha poi fatto successivamente, o quanto meno vietare il ballo su quei tavolini. Se la discoteca si è successivamente adeguata alla prescrizioni Ausl, chiudendo quelle grate con pannelli in plexiglas, "stride il profilo della prevedibilità", essendosi trattato, a giudizio della difesa, di "evento eccezionale e imprevedibile". L’ultima contestazione riguarda la quantificazione della provvisionale di 40mila euro disposta a favore della parte civile, laddove si ritiene che la stessa, dalla vicenda, oltre al danno fisico ne abbia patito anche uno di natura psicologica.

Per la difesa nella sentenza vi è una "carenza motivazionale", in quanto "non contiene i criteri di riferimento attraverso i quali il giudice è arrivato a calcolare quell’importo" e per questo ne chiede la revoca. Infine, la Andromeda srl, la società che gestiva il locale in quel periodo, "benché ritualmente citata, non si è costituita responsabile civile", per questo rischia di dover pagare l’imputato, che per conto della stessa era legale rappresentante.

Lorenzo Priviato