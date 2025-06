Diventare madri. Incontro fra ieri e oggi

Il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna insieme con la Fondazione RavennAntica, promuove per domani, alle 17, nella sala multimediale degli Antichi chiostri Francescani di via Dante Alighieri, un incontro aperto alla cittadinanza sul tema ’Prendersi cura di chi dà la vita’. Questo incontro a più voci vedrà la partecipazione della curatrice del volume Costanza Gislon Dopfel e di Luigi Canetti, Maria Giuseppina Muzzarelli, Elisa Tosi Brandi, coautori e docenti del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna. Saranno approfonditi aspetti come i rituali legati al parto, gli oggetti donati alle puerpere, il cibo e le bevande offerte e le vesti dedicate alle madri.