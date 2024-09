Divertirsi in sicurezza. In arrivo tre telecamere

"Divertirsi in sicurezza e senza disturbare i residenti del centro", è questo uno degli obiettivi che il Comune, come spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani, si è prefissato in accordo con la Regione. L’accordo di programma con l’Emilia-Romagna ha un valore complessivo di 140mila euro, destinati a garantire la sicurezza dei ragazzi che vogliono divertirsi nei locali del centro, ma con un’attenzione particolare "ai diritti dei residenti, che spesso si lamentano per il rumore della movida".

Per questo motivo verranno installate tre nuove telecamere, situate in via Zirardini, tra l’angolo di piazza Kennedy e via 9 febbraio e, la terza, una telecamera quadriottica in piazza XX settembre, che inquadra anche via Rasponi.

"Di questi 140 mila euro, 108 sono finanziati dalla Regione, mentre i restanti 32 dal Comune – precisa Fusignani –, e oltre alle telecamere verrà potenziata l’illuminazione e migliorato l’arredo urbano, con l’aggiunta, ad esempio, di cestini per l’immondizia e di panchine".

A supporto degli strumenti tecnologici come telecamere e illuminazione, a garantire un divertimento sicuro e responsabile, saranno gli street tutor. "Verranno impiegati fuori dai locali, e quando ci saranno degli eventi in città. Mi auguro che diventino un incentivo per i locali stessi, che ci sia una collaborazione per evitare assembramenti fuori dai locali e favorire il flusso delle persone nelle vie del centro". Gli street tutor non si sostituiranno gli addetti alla security che sono già presenti all’interno degli stessi locali, ma garantiranno una sicurezza in più, non solo nel risolvere eventuali risse o discussioni, ma anche nel prevenirle ed evitare scontri fuori dai locali.

"Il nostro obiettivo è rendere la città sempre più gradevole e fruibile per tutti, Ravenna è ormai un’importante città universitaria, frequentata da molti giovani e adulti, e quindi abbiamo l’impegno di far divertire tutti in sicurezza, nel rispetto dei residenti".

Le misure dell’accordo di programma dovranno concretizzarsi entro la fine del 2024, per cui l’installazione delle nuove telecamere, così come il potenziamento dell’illuminazione, verrà effettuato tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025.

Jacopo Ceroni