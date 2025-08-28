Divieto di accesso ai bambini, richiesta di decadenza concessione per il Bicio Papao di Milano Marittima

Milano Marittima (Ravenna); 28 agosto 2025 – Continua a far discutere il caso relativo ad un turista modenese, in vacanza a Milano Marittima, che ha raccontato di essersi visto negare l'accesso a uno stabilimento balneare per un pranzo in famiglia perché ‘non prendono bambini’.

Sulla vicenda interviene Roberto Biagini, dell’associazione ‘Mare Libero’: “Vista la notizia apparsa oggi sui quotidiani della riviera romagnola dello stabilimento balneare ‘Bicio Papao’ di Milano Marittima che si vanta di aver respinto dai servizi dello stabilimento-ristobar una famiglia modenese con un bambino in quanto, seppur non ‘non odiamo i bambini, da 33 anni facciamo così...perché le persone vogliono stare più serene’, abbiamo chiesto al sindaco di Cervia di attivare un procedimento di decadenza dalla concessione per violazione degli obblighi concessori a carico del titolare dello stabilimento”.

Un concessionario di uno stabilimento balneare, prosegue Biagini, “non può escludere una tipologia di utenti a sua discrezione (come i bambini sotto i 10 anni), soprattutto se il servizio si svolge in un'area destinata anche alla balneazione pubblica in quanto la sua attività è intrinsecamente legata all'esercizio di un pubblico servizio e deve rispettare i principi di non discriminazione e di accessibilità pubblica. Vietare l'ingresso a una categoria di persone (in questo caso i bambini, ma lo stesso vale per anziani o disabili) basandosi su criteri anagrafici, sociali o di altra natura, si pone in contrasto con i principi di equità e non discriminazione che regolano l'erogazione dei servizi pubblici. Estendere un divieto a una parte dell'utenza per una motivazione non legata a ragioni di sicurezza o di ordine pubblico (che andrebbero comunque approvate dalle autorità) è fuori dalle sue facoltà. Una decisione del genere, da parte di un concessionario di un bene dello Stato o di un Ente Comunale, è da considerare arbitraria e irragionevole".