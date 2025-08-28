Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaDivieto di accesso ai bambini, richiesta di decadenza concessione per il Bicio Papao di Milano Marittima
28 ago 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Divieto di accesso ai bambini, richiesta di decadenza concessione per il Bicio Papao di Milano Marittima

Divieto di accesso ai bambini, richiesta di decadenza concessione per il Bicio Papao di Milano Marittima

Roberto Biagini, dell’associazione ‘Mare Libero’ si rivolge al sindaco di Cervia: “La decisione vìola gli obblighi del titolare dello stabilimento”

Un coppia di Modena ha raccontato di non essere stati accolti in uno stabilimento balneare di Milano Marittima perché avevano il bimbo con loro

Un coppia di Modena ha raccontato di non essere stati accolti in uno stabilimento balneare di Milano Marittima perché avevano il bimbo con loro

Per approfondire:

Milano Marittima (Ravenna); 28 agosto 2025 – Continua a far discutere il caso relativo ad un turista modenese, in vacanza a Milano Marittima, che ha raccontato di essersi visto negare l'accesso a uno stabilimento balneare per un pranzo in famiglia perché ‘non prendono bambini’.

Approfondisci:

Ristorante vietato ai bimbi in Riviera: "Lesa la libertà di mio figlio, incontrerò il sindaco di Cervia"

Ristorante vietato ai bimbi in Riviera: "Lesa la libertà di mio figlio, incontrerò il sindaco di Cervia"

Sulla vicenda interviene Roberto Biagini, dell’associazione ‘Mare Libero’: “Vista la notizia apparsa oggi sui quotidiani della riviera romagnola dello stabilimento balneare ‘Bicio Papao’ di Milano Marittima che si vanta di aver respinto dai servizi dello stabilimento-ristobar una famiglia modenese con un bambino in quanto, seppur non ‘non odiamo i bambini, da 33 anni facciamo così...perché le persone vogliono stare più serene’, abbiamo chiesto al sindaco di Cervia di attivare un procedimento di decadenza dalla concessione per violazione degli obblighi concessori a carico del titolare dello stabilimento”.

Un concessionario di uno stabilimento balneare, prosegue Biagini, “non può escludere una tipologia di utenti a sua discrezione (come i bambini sotto i 10 anni), soprattutto se il servizio si svolge in un'area destinata anche alla balneazione pubblica in quanto la sua attività è intrinsecamente legata all'esercizio di un pubblico servizio e deve rispettare i principi di non discriminazione e di accessibilità pubblica. Vietare l'ingresso a una categoria di persone (in questo caso i bambini, ma lo stesso vale per anziani o disabili) basandosi su criteri anagrafici, sociali o di altra natura, si pone in contrasto con i principi di equità e non discriminazione che regolano l'erogazione dei servizi pubblici. Estendere un divieto a una parte dell'utenza per una motivazione non legata a ragioni di sicurezza o di ordine pubblico (che andrebbero comunque approvate dalle autorità) è fuori dalle sue facoltà. Una decisione del genere, da parte di un concessionario di un bene dello Stato o di un Ente Comunale, è da considerare arbitraria e irragionevole".  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata