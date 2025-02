"Divulgati dati sensibili". Il Garante condanna scuola

Il reclamo era partito da quattro mamme. Perché l’istituto comprensivo statale ’Corso Matteotti’ di Alfonsine aveva inviato in tre occasioni, usando le iniziali degli alunni distinti per classe, il calendario delle riunioni Glo, ovvero il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione: quello che si occupa degli interessi e dei bisogni di ogni alunno della scuola con un’accertata condizione di disabilità. A ricevere quelle informazioni, erano stati docenti, alunni, genitori e il personale sanitario invitato agli incontri.

Una violazione del trattamento dei dati personali, secondo il Garante per la protezione dei dati personali (Gpdp). E così, attraverso un provvedimento depositato nelle scorse settimane, il Gpdp ha ingiunto alla scuola in questione di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro. Perché - si legge nel dispositivo - la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire nomi e cognomi con le sole iniziali, è "insufficiente ad anonimizzare l’interessato"; tanto più vero quando ci sono "ulteriori informazioni che rendono la persona comunque identificabile".

Al di là dell’entità modesta della sanzione, la vicenda è decisamente singolare. Secondo quanto lamentato dalle quattro mamme che si erano rivolte al Garante, la convocazione aveva reso ogni singolo bambino immediatamente riconoscibile a ogni famiglia destinataria della mail partita dalla segreteria dell’istituto: potenzialmente dunque anche talune problematiche dei singoli. Da parte sua l’istituto, rispondendo alle richiesta di informazioni del Garante, aveva smentito che nelle circolari finite al vaglio vi potessero essere "elementi di identificazione degli allievi".

Del resto le iniziali avrebbero potuto "essere identiche per più allievi"; e comunque dedurre i nomi da quelle, avrebbe significato conoscere gli elenchi di tutti gli alunni, liste "non note e non pubbliche". Non c’erano inoltre informazioni sanitarie esplicite: ma solo la convocazione dei Glo "in forma generica". In ogni caso - sempre secondo la risposta della scuola -, "quando si è di fronte a problematiche gravi quali autismo, paralisi, iperattività, sindrome di down, sordomutismo, è difficile nascondere la patologia e limitarla solo alla propria classe". Come dire che se anche "si fosse arrivati, nella lontana difficile ipotesi, all’identificazione di qualcuno attraverso i dati delle circolari, questo dato sarebbe potuto già essere noto attraverso supposizioni personali dei singoli". In quanto al personale medico, che "spesso è a conoscenza della situazione di più allievi", la convocazione aveva riguardato "solo i medico specifici" e non tutta l’Ausl Romagna.

Il Garante da parte sua ha, tra le altre cose, ricordato che il regolamento europeo nel 2016 aveva definito "dato personale qualsisia informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile". Tra questi rientrano dunque anche "le prestazioni di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni sullo stato di salute". E la convocazione di un Glo "per l’inclusione scolastica", rappresenta "di per sé una informazione sullo stato di salute dell’alunno per il quale viene convocato". Tali informazioni possono "essere comunicate solo ai genitori dello studente, ai docenti della classe" del ragazzino e "ai soggetti individuati dalla normativa di settore".

Nel caso di Alfonsine, non conta che "genitori, docenti e personale sanitario" potessero già sapere. Ci sono però alcune ‘attenuanti’ da valutare. E cioè "la condotta ha esaurito i suoi effetti" ed è avvenuta "per errore in quanto l’istituto ha agito nella convinzione di avere reso gli alunni non identificabili". Ciò ha fatto diventare la gravità dalla violazione "media". Il collegio presieduto dal professor Pasquale Stanzione, ha inoltre rilevato come non risultino precedenti violazioni di questo tipo per l’istituto alfonsinese; che ii dirigente aveva dovuto fornire informazioni in breve ai docenti in ragione di una modifica della norma; e che il grado di cooperazione era stato buono. Tutto ciò ha portato a calmierare a mille euro una sanzione che può arrivare fino a 20 milioni di euro.

Andrea Colombari