Divulgazione a teatro sulla sostenibilità

Oggi alle 18, al teatro Comunale di Russi (Via Cavour 8), andrà in scena lo spettacolo ’Chi vuol essere sostenibile – Il giorno della polpetta’.

Il tema dello spettacolo, adatto sia ad un pubblico adulto che ai bambini dagli 8 anni, riguarda l’importanza dello sviluppo sostenibile, e l’obiettivo è incoraggiare una riflessione su come adattare il proprio stile di vita e cambiare il proprio modo di pensare in risposta alle sfide climatiche. Con ironia e semplicità, l’opera aiuterà gli spettatori a capire come ciascuno di noi possa trasformarsi da consumatore passivo a persona consapevole, iniziando da piccoli gesti quotidiani, che possono riguardare, ad esempio, anche una semplice poletta.

Lo spettacolo è ad ingresso gratutio ed è a cura dell’associazione culturale Odemà.

Domattina, inoltre, le attività di divulgazione scientifica proseguiranno con alcuni laboratori esperienziali per gli studenti del primo anno dell’istituto comprensivo A. Baccarini di Russi, con un focus specifico sulla gestione dei rifiuti.

L’evento si inserisce nel progetto ’Drammaturgia energetica: il palcoscenico della transizione a Russi’, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi europei. Il Comune di Russi, con questo progetto, si impegna a sensibilizzare la cittadinanza con spettacoli di divulgazione scientifica e laboratori scientifico-creativi.

Per info : 0544 587690.