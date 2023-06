Dj, Tartarughe ninja e Winx Il parco punta sugli eventi

Il magnete per attrarre turisti a Mirabilandia "sarà quello degli eventi", rispetto ai quali sono stati fatti investimenti importanti. Il primo in ordine di tempo, sabato scorso, è stata la prima edizione di ’MTV Push Italia Live’, con esibizioni di Elasi, Imen Siar e Claudym e Gaia. Sabato 8 luglio a far divertire il pubblico del parco saranno i djset di Jody e Leonardo Cecchetto (figli di Claudio), insieme ai dj e i vocalist del Samsara di Riccione per un appuntamento esclusivo della Notte Rosa ’Pink Fluid’ firmata da Claudio Cecchetto. Il Capodanno dell’Estate in Riviera farà ballare sulle note dei tormentoni degli ultimi 18 anni.

Dal 12 al 16 luglio Mirabilandia festeggerà in anteprima l’uscita del nuovo film di Paramount Pictures ’Tartarughe Ninja: Caos Mutante’ (nelle sale dal 30 agosto con Eagle Pictures) con spettacoli e tanto altro. In Piazza della Fama verrà allestita una special room all’interno della quale, grazie a delle telecamere di ultima generazione e nuove tecnologie 3D, ci si ritroverà completamente immersi nel mondo delle tartarughe. L’esclusivo Rds Summer Party andrà in scena sabato 29 luglio e sarà l’occasione per festeggiare nel migliore dei modi i 31 anni di Mirabilandia, con apertura speciale fino all’1 di notte. Saliranno in consolle i migliori dj della radio italiana 100% Grandi Successi.

Brividi, zombie e terrore saranno invece i protagonisti dell’immancabile Summer Horror Festival. Quattro giorni, dal 12 al 15 agosto, per vivere il più atteso Halloween estivo. Al calar delle tenebre e fino a mezzanotte, un’ampia area del parco verrà invasa da mostri per una lunga notte da urlo. Sabato 26 agosto la special live di Tutti Pazzi per Mirabilandia con il trio più esplosivo della radio italiana: Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz direttamente da Rds. Per i più piccoli, l’appuntamento è per sabato 9 settembre con il Winx Fairy Day. Le magiche fate amate in tutto il mondo accoglieranno i piccoli visitatori con tante attività e live show. Per quanto riguarda le attrazioni, si punta sul "tris d’assi" composto da Katun, iSpeed e Divertical.