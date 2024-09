Djomi, il rapper da Cervia a X Factor

Il vincitore dell’edizione 2023 del Festival di Castrocaro è il primo concorrente della stagione 2024 di X Factor. Nella puntata inaugurale, andata in onda su Sky giovedì 12 settembre, il giovane rapper romagnolo Domenico Pini (originario di Pinarella di Cervia), in arte Djomi, ha convinto la giuria con il suo remix del brano Beggin, e quindi il suo percorso televisivo proseguirà. Dopo il trionfo sul palco di Voci Nuove con l’inedito “Chiama un Dottore”, nell’anno che ha segnato l’inizio del nuovo progetto per il rilancio del concorso canoro, l’artista di Cervia, appena ventunenne, ha riscosso una serie di successi, tra i quali un contratto con la Sony come finalista del Premio Lumezia.

Ritornato al Festival Voci Nuove 2024 in qualità di ospite, “un meraviglioso dejavu” per dirla con parole sue, ora Djomi si prepara ad affrontare la sfida del celebre programma televisivo di Sky condotto quest’anno dalla cantante Giorgia.

A lui si rivolge anche l’incoraggiamento del sindaco di Castrocaro Terme, Francesco Billi: "Complimenti e in bocca al lupo per questa importante avventura televisiva: da Castrocaro tiferemo per te certi che farai onore al tuo talento e alla tua passione". Intanto, ad agosto, un’altra finalista del primo Festival targato Carlo Avarello, la campana Sara Russo, era arrivata tra i finalisti del contest di successo Deejay on stage 2024, selezionata fra centinaia di giovani aspiranti cantanti. X Factor è la versione italiana del talent show musicale omonimo di origine britannica, il cui obiettivo è far emergere giovani talenti musicali.

La trasmissione è stata il trampolino di lancio per un nome che non ha bisogno di presentazione, iMåneskin, che hanno spiccato il volo per il successo internazionale.