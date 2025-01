"Dobbiamo offrire ai nostri turisti il gusto di vivere"

Elisabetta Bartolucci è ufficialmente la nuova assessora al Turismo, Attività economiche, Decoro urbano e manutenzioni di Cattolica. Il dopo-Belluzzi è già cominciato, intanto le categorie economiche chiedono di fare presto, non c’è tempo da perdere per rilanciare le ambizioni della Regina. "Entro a far parte di questa bella squadra a percorso già avviato _ commenta l’assessora Elisabetta Bartolucci _ prendo il testimone del mio predecessore Alessandro Belluzzi e raccolgo una grande eredità di obiettivi raggiunti e da raggiungere che sono parte del programma. Un progetto di città che ho sostenuto in tante sue parti come cittadina attiva e come presidente del Quartiere Centro. Il mio e nostro obiettivo principale è stagionalizzare gli eventi e la nostra città come destinazione turistica e culturale. Cattolica è una città di mare aperta, con una identità legata all’accoglienza e all’ospitalità, all’interno di un territorio meraviglioso da vivere tutto l’anno". E subito entra nel merito delle questioni, tra le quali, a grande richiesta degli albergatori, il decoro urbano e gli arredi, in vista già della prossima Pasqua e del periodo primaverile "Sappiamo bene che Cattolica vive la complessa situazione di passare da circa 16mila abitanti d’inverno a 90mila durante l’estate. Una condizione positiva sicuramente sul fronte ricettivo, ma che grava su servizi, infrastrutture e arredi. Il decoro urbano e la qualità dei luoghi è certamente una priorità, su cui continuerò a puntare e ad investire, in quanto credo che una città in ordine, che trasmetta il senso di cura, è un luogo vivibile e di qualità e si offre a beneficio di cittadini e cittadine in primis e dei turisti che scelgono Cattolica come meta della propria esperienza di vacanza legata al gusto di vivere". Poi torna su alcune peculiarità legate anche alla propria professione come architetto ed esperto del centro città: "Cattolica ha un’identità storica da riscoprire _ conclude Elisabetta Bartolucci _ e un centro antico da visitare e su cui parallelamente puntare per una proposta turistico culturale. I grandi eventi, tra cui quelli sportivi, hanno richiamato un turismo internazionale nel mese dello sport, maggio, assieme alla ormai consolidata "Cattolica in Fiore". Ad arricchire la proposta ci sono i concerti, la stagione teatrale e le iniziative di intrattenimento. Tante le sfide e i progetti per i prossimi mesi in una città che vuole rilanciarsi dopo la stagione negativa 2024 e guardare al futuro con più ottimismo.

Luca Pizzagalli