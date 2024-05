Docenti universitari a confronto: "Il fango ha coperto la Romagna. Ridotta la fertilità dei campi"

Una Romagna profondamente modificata dall’alluvione del 2023, sulla quale sono intervenute ulteriori modifiche nella fase della ricostruzione, e che cambierà ancora con l’evolvere della crisi climatica e delle strategie di adattamento che occorrerà mettere in campo. E’ una sorta di viaggio nel tempo nel territorio di domani quello che vari ricercatori hanno provato a compiere idealmente ieri a Palazzo Rasponi al convegno organizzato dall’Università di Bologna, dal titolo ‘Ravenna, un anno dopo l’alluvione’. Se da un alto i ricercatori hanno messo in evidenza come "il futuro non è più quello di una volta", dall’altro hanno provato a immaginare le prossime decadi a partire dal materiale che più di tutti ha invaso le vite dei ravennati nel 2023: il fango. "Abbiamo effettuato campionature in molti punti – spiega il ricercatore Nicolas Greggio – e quel che è emerso è che il fango che ha ricoperto vaste porzioni della Romagna ha da un lato inevitabilmente diminuito la fertilità dei terreni più colpiti, ma dall’altro non presentava livelli di inquinanti superiori a quelli che normalmente rileviamo nei suoli. Aveva insomma una composizione analoga rispetto al materiale ‘storico’. La gestione di quel fango solidificato potrebbe insomma rivelarsi meno complicata di quanto temessimo inizialmente". Qualche rassicurazioni è arrivata anche per quelle porzioni montane che non sono franate, bensì ‘traslate’ a livelli inferiori: "In quei terreni non si potrà forse coltivare come prima – spiega il ricercatore Matteo Berti – ma quelle parti di collina non sono destinate a rimanere aride. Con un regime di precipitazioni normali ci attendiamo una loro ristabilizzazione". Il fango non si è però solo depositato sui terreni, ma è anche arrivato a mare: le ricerche evidenziano però come nonostante "la biomassa composta da fitoplancton in mare fosse maggiore in tutti i siti campionati, in mare non sono state osservate situazioni anomale nei livelli di ossigeno".

Il mare infatti, complici i suoi volumi d’acqua, è stato in grado di assorbire anche un evento estremo quale l’alluvione del 2023. Il timore dei ricercatori è semmai di matrice opposta alla luce dei cambiamenti climatici: "E’ l’ingressione marina nei fiumi e nelle falde a rappresentare un pericolo maggiore", prosegue Greggio. Il quale invita a valutare anche ipotesi coraggiose: "Sappiamo che molte delle aree parte dei territori bonificati sono state afflitte recentemente da stress idrici, come accaduto alla Valle della Canna. Possiamo quindi valutare, in futuro, di risolvere due problemi in uno: facendo affluire in quelle aree maggiori volumi di acqua dolce, creando contemporaneamente delle riserve idriche e dei luoghi in cui dare sfogo alle acque dei fiumi".

Filippo Donati