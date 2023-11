Doctor Folk: note internazionali

Al Mama’s Club, Circolo Arci Scintilla di via San Mama a Ravenna, questa sera alle 21.30 Doctor Folk: un viaggio musicale tra tradizione e innovazione. Sul palco: Alessandra Antimi flauto traverso; Stefano Angelini violino; Ciro Manigrasso fisarmonica; Luca Cheli chitarra; Walter La Mattina bouzouki e cornamusa. Musica da ballo internazionale che spazia dal Portogallo e arriva in Israele passando per Spagna,Francia, Scozia, Irlanda.