Il docufilm sull’alluvione all’arena del Carmine a Lugo

Lugo (Ravenna), 1 luglio 2024 – Oggi le immagini dell’alluvione del maggio 2023 saranno protagoniste della rassegna cinematografica estiva di Lugo organizzata all’arena del Carmine. Dalle 21,30 il pubblico potrà assistere, a ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti, la proiezione del docufilm dal titolo ‘Ho visto il finimondo’, realizzato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e da Marco Santangelo, e prodotto da Qn - il Resto del Carlino con il patrocinio di Regione e Cineteca di Bologna. Per realizzarlo, entrambi hanno seguito per un anno famiglie, forze dell’ordine e volontari e si sono avvalsi delle musiche originali di Marco ‘Reno’ Solferini. In sala saranno presenti il direttore e il vicedirettore del Resto del Carlino, Agnese Pini e Valerio Baroncini, e la sindaca della città, Elena Zannoni, che vedrà per la prima volta le immagini che compongono il docufilm già proiettato a Lugo nelle settimane scorse in occasione delle iniziative organizzate a ricordo dell’alluvione e dei tragici momenti vissuti dai cittadini, ad un anno di distanza. “L’alluvione è e resterà sicuramente una ferita aperta nel nostro territorio, un ricordo indelebile e anche un momento di grande solidarietà e senso di comunità”, commenta la sindaca. “Anche se Lugo è stata colpita in gran parte per allagamento e non in modo violento come altri territori, è stata interessata in modo diffuso e persistente. Tanti sono stati i danni, soprattutto ai beni mobili, per cui stiamo sostenendo il diritto dei nostri cittadini a ottenere ristori adeguati”.