Documentario per il Giorno del Ricordo

Una proiezione pubblica e un incontro di approfondimento celebreranno, anche nel Comune di Conselice e precisamente a Lavezzola, il Giorno del Ricordo. Lunedì 10 febbraio, alle 20.30 nella sala spettacoli della Delegazione di Lavezzola, in via Bastia 265, verrà proiettato il documentario ‘Esuli - storie di profughi istriani, giuliani e dalmati giunti nella provincia di Ravenna’.

Per l’occasione interverranno Michele Bentini, curatore del documentario, e Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Ravenna. Il documentario di Michele Bentini, realizzato proprio per conto dell’Istituto Storico, raccoglie le testimonianze di alcuni profughi italiani che, tra il 1946 e il 1961, abbandonarono le terre dell’Istria, della Venezia-Giulia e della Dalmazia per stabilirsi in provincia di Ravenna.