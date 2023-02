Documenti falsi per il permesso, arrestati

Si sono presentati all’ufficio immigrazione della questura di Ravenna per un ricongiungimento familiare. Peccato però che per ottenere la carta di soggiorno valida per familiari di cittadini comunitari, avessero in mano attestazioni ritenute false sia di reddito che di disponibilità all’alloggio. Per questo motivo marito e moglie - lei 27enne italiana e lui 30enne pachistano - sono stati arrestati dalla squadra mobile della polizia. Il primo a insospettirsi circa l’autenticità di alcuni documenti presentati dalla coppia è stato l’operatore allo sportello, il quale ha così deciso di effettuare alcuni accertamenti informando contestualmente i colleghi della mobile. Dalle successive verifiche è emersa la falsità della documentazione prodotta.

Dopo una notte ai domiciliari, per i due ieri mattina è arrivata la convalida dell’arresto in tribunale, dove sono comparsi davanti alla giudice Antonella Guidomei. In aula era inoltre presente il vice procuratore onorario Simona Bandini e i due avvocati Luca De Tollis, che difende il 30enne, e Giacomo Scudellari, che difende la 27enne. Al termine della convalida i due sono tornati in libertà in attesa del processo, fissato per metà aprile.

I due si sono sposati in Pachistan, Paese di cui è originario il 30enne. Lei invece è italiana e si è trasferita da poco a Ravenna. Si sono presentati insieme mercoledì allo sportello per ricongiungimento famigliare della questura di Ravenna, chiedendo un permesso di soggiorno lungo, di 5 anni, per l’uomo. Per ottenerlo però non basta essere sposati con un cittadino italiano, ma occorre anche avere un alloggio sul territorio nazionale e documentazione che attesti un reddito nel nostro Paese. Allo sportello si sono accorti subito che qualcosa nella documentazione consegnata dai due non andava: le dichiarazioni relative all’alloggio e allo stipendio di lei risultavano fasulle. In particolare la 27enne aveva con sé due buste paga mensili cospicue e ha dichiarato di lavorare come cameriera in un ristorante cinese che risulta invece chiuso per ristrutturazione da ottobre. Da lì è scattato l’arresto.

L’episodio si inserisce in una più ampia attività investigativa che vede coinvolti Immigrazione e squadra mobile. Tra il 2019 e il 2022, al netto delle verifiche sulle domande per il rilascio dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro, di ricongiungimento familiare o per richieste di protezione internazionale, è emerso che in circa 250 casi la documentazione era falsa, specie nelle dichiarazioni di ospitalità, nei timbri di deposito agli uffici pubblici e nelle buste paga emesse da società non più attive.