Documenti falsi per il permesso Non erano necessari: 33 prosciolti

L’obiettivo era quello di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno correlato a istanza di riconoscimento di protezione internazionale. E così, grazie alle indicazioni di un avvocato bolognese, avevano fornito alla questura di Ravenna sia comunicazione di ospitalità che dichiarazione di assenso del proprietario dell’alloggio. Peccato però che quei documenti – secondo quanto ricostruito dall’accusa – riportassero firme apocrife. Di conseguenza i diretti interessati – 33 extracomunitari originari di Albania, Tunisia, Gambia, India, Marocco, Algeria e difesi tra gli altri dagli avvocati ravennati Gerardo Grippo, Gian Lugi Manaresi, Patrizia Patuelli, Massimo Pleiadi, Massimo Ricci Bitti, Elena Fenati, Massimo Maccarini, Carlo Benini e Katia Delle Tasse – erano finiti nei guai sia per violazione delle leggi sull’immigrazione che per falso per induzione nei confronti di chi in questura aveva gestito la loro pratica. Per tutti, venerdì mattina il colpo di scena: il gup Corrado Schiaretti ha chiuso il fascicolo con un non luogo a procedere, così come pure chiedeva la procura dopo l’inziale richiesta di rinvio a giudizio alla luce del mutato quadro giurisprudenziale. In buona sostanza il giudice ha presumibilmente rilevato – come peraltro indicato da diverse altre sentenze – che, sebbene di prassi le questure lo chiedano, la dichiarazione di ospitalità non è un documento necessario per farsi riconoscere la protezione internazionale.

Probabilmente gli imputati hanno vissuto la sentenza con sentimenti contrastanti. Da un lato la soddisfazione per l’esito. Dall’altro il rammarico per avere realizzato di avere pagato per documenti non necessari. Del resto, almeno secondo le indagini, il costo a pratica oscillava tra i 300 e i 500 euro. E le pratiche, aperte dal 2018 dal medesimo avvocato bolognese, erano state più di 800 tra le questure di Bologna, Ravenna, Forlì, Modena e Rimini. La costola ravennate era partita dalle indagini che nel gennaio 2020 avevano visto finire ai domiciliari l’avvocato felsineo assieme un presunto factotum magrebino. Nel febbraio scorso il legale in questione e altri quattro imputati erano stati assolti “perché il fatto non sussiste” dal collegio penale del tribunale di Bologna. I reati a loro contestati a vario titolo, erano il falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore, l’utilizzo di documenti al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno e il favoreggiamento della permanenza in clandestinità sul territorio italiano.

Le verifiche erano scattate nel giugno 2018 da segnalazioni dell’ufficio Immigrazione della questura di Bologna in merito a un deciso aumento delle domande di protezione internazionale avanzate anche da cittadini stranieri che dimoravano in Italia da diverso tempo ma privi di permesso di soggiorno. Dopo i primi due casi spuntati su Ravenna, ne erano emersi altri che avevano alimentato il fascicolo finito venerdì davanti al gup. I contratti di locazione con relativa registrazione, riportavano anche i timbri del Comune indicato – perlopiù tra Bassa Romagna e Romagna Faentina - per provare l’avvenuta ricezione delle carte. Materiale che però in questa vicenda ora sappiamo non avere avuto alcuna valenza penale.

a.col.