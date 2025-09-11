"Dodici agenti in meno ma ci saranno concorsi"

Sono 81 gli agenti di Polizia locale al momento in servizio nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, oltre una decina in meno rispetto a quanto previsto dalle linee di indirizzo indicate dalla regione. Una flessione che in futuro sarà in implementata da nuove assunzioni in vista anche dell’attivazione sperimentale del Nucleo Antidegrado. A precisarlo è il sindaco di Bagnara di Romagna, Mattia Galli, referente per l’Unione dei Comuni per le tematiche sicurezza, polizia locale e legalità. "Ad oggi l’organico é in leggero calo dovuto a pensionamenti principalmente e trasferimenti ad altre unità per avvicinamento del personale richiedente alla residenza – sottolinea Galli –. Il personale potrebbe essere sicuramente maggiore ma questo deve collimare con le esigenze di bilancio che ogni ente ha. Tutto sommato, rispetto ad altri territori, abbiamo un organico discreto rispetto alle linee d’indirizzo della Regione che chiederebbero 93 unità. Sono comunque previsti concorsi per nuove assunzioni".

L’arrivo di nuovi agenti potrebbe risolvere alcune problematiche e favorire lo sviluppo dei servizi introdotti di recente, come il Nucleo Antidegrado. "Si tratta di un servizio sperimentale legato a degli obiettivi di piano definiti nel 2024 e resi operativi da metà del 2025 – continua Galli –. Il personale é stato scelto ad hoc per attitudini e competenze, pertanto è assolutamente formato per la finalità preposta. È scontato ma è bene ripeterlo". Tutto bene quindi ma, come sostiene Area Liberale, gruppo autore di un’interrogazione in merito, forse, era meglio iniziare prima. "Purtroppo – ha sottolineato il capogruppo Simone Camanzi durante il consiglio comunale straordinario organizzato la scorsa settimana a Lugo – la nostra società è interessata dall’emersione di fenomeni preoccupanti di microcriminalità legata anche a flussi migratori non gestiti. Abbiamo sempre sostenuto che a fronte di nuovi fenomeni la Polizia locale dovesse avere una nuova centralità nella gestione della sicurezza urbana. Per questo crediamo che tutti gli operatori dovrebbero avere già ora un’adeguata formazione all’autodifesa, soprattutto per la loro incolumità. Riteniamo, inoltre, ci sia un rimarchevole ritardo anche nelle dotazioni degli agenti".

L’anno prossimo la Polizia locale acquisterà, utilizzando i fondi di un bando regionale, 12 bastoni estensibili per autotutela. "Perchè non ci si è mossi prima? – chiede Camanzi –. A nostro avviso, oltre alle lacune in termini di addestramento e dotazioni, per quanto concerne Lugo vanno affrontate anche alcune specifiche problematiche organizzative prima fra tutte il ripristino del presidio di Polizia locale in centro e il numero di agenti del presidio. Nella risposta alla nostra interrogazione la comandante ha comunicato che la pianta organica del corpo è di 81 unità, delle quali 52 assegnati ai servizi esterni. Tenendo conto che la popolazione dei nove comuni facenti parte dell’Unione ammonta a circa 103.000 persone, il numero di agenti ogni 1.000 abitanti risulta essere pari a 0,79, a fronte di 1,2 di media nazionale e di 1 previsto dagli standard della Regione Emilia-Romagna. È evidente che, al di là della competenza e della professionalità dei nostri agenti, lavorare sottorganico non può che avere conseguenze negative".

Monia Savioli