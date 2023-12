Dodici mesi con gli ‘angeli’ del volontariato

La Pubblica Assistenza di Russi, che lo scorso 24 settembre ha festeggiato i primi quarant’anni, è tra i protagonisti del calendario 2024 proposto, per il secondo anno consecutivo, dal nostro gruppo editoriale, attraverso le sue testate cartacee La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. Lo si potrà trovare in edicola domani, con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris, in regalo acquistando una copia del nostro giornale. Sponsor dell’iniziativa a Ravenna sono: Sabbioni Profumi srl, Gest Green Power Group srl, Comune di Ravenna Servizio Turismo.

"Un cammino lungo – spiega Enrico Castellari, presidente dal 2018 – durante il quale abbiamo cercato di consolidare la nostra presenza sul territorio e garantire così anche quei servizi di trasporto sanitario che sono diventati una vera necessità per i nostri concittadini". Sono 104 i volontari che fanno parte dell’associazione, con un parco mezzi composto da 3 ambulanze, 5 doblò attrezzati per trasporto disabili e 2 auto per trasporti sociali. Il 2023 è stato un anno intenso sia per le normali attività, che ancora risentivano dell’uscita dalla pandemia da Covid-19, sia per la grande emergenza dovuta all’alluvione. "In quei drammatici giorni – ricorda Castellari – abbiamo effettuato servizi di trasporto, anche notturni, delle persone fragili verso centri di accoglienza o dato una mano per raggiungere i piani alti delle loro abitazioni, coordinati dal Centro Operativo del Comune. Nel centro di accoglienza abbiamo svolto un piccolo presidio di primo soccorso ed effettuato anche il recupero dei medicinali per quanti ne erano sprovvisti. Tutto questo si è aggiunto alla normale attività di servizi di trasporto di anziani e persone con fragilità".

Negli ultimi anni le richieste di servizi sono aumentate, come attestato dai dati del 2022: 4.962 servizi di trasporto sanitario, 83 servizi in collaborazione con il servizio 118 Ausl Romagna, 95 presidi a manifestazioni sportive, 23.200 ore di disponibilità da parte dei volontari, 214.536 km percorsi. La Pubblica Assistenza è anche impegnata in corsi base di primo soccorso e di formazione BLSD per i cittadini, ed è coinvolta nel progetto ‘Casa Canterini palestra delle autonomie’ e ‘Comunità energetica’. "Dopo la pandemia e l’alluvione che hanno pesantemente colpito il nostro territorio – conclude Castellari –, ci auguriamo per il prossimo anno di poter effettuare i nostri servizi a favore della cittadinanza senza dover far fronte a nuove emergenze".