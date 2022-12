Dodici mesi in più per il nuovo palasport

Il Consorzio Research che, attraverso il Cear, sta costruendo il secondo palasport, ha chiesto ottenuto dal Comune una proroga per la conclusione dei lavori. Inizialmente la richiesta era di 14 mesi, l’amministrazione comunale ne ha concessi 12 e la consegna dei lavori è programmata per l’1 gennaio 2024.

La capogruppo della Pigna, Veronica Verlicchi, polemizza: "Dopo aver concesso cospicui aumenti sul costo di costruzione, infinite proroghe sulla conclusione dei lavori, non avere disposto l’immediato recesso dal contratto con il soggetto affidatario dei lavori – il Consorzio Research – dopo l’arrivo dell’interdittiva antimafia, ora spunta una determina, che dispone la proroga della data ultima di ultimazione lavori".

Si passa così "dalla data di fine lavori inizialmente prevista per l’1 gennaio 2023 al nuovo termine fissato per l’1 gennaio 2024".

La notizia della proroga non è mai stata un segreto. A fine agosto scorso, il direttore tecnico del consorzio Ceare, Gilberto Bedei, spiegava in una dichiarazione che "tra fine settembre, inizio di ottobre, avremo terminato il primo livello della gradinata, quello più grande. Poi proseguiremo con altri due livelli per arrivare alla posa della copertura in ferro tra febbraio e marzo 2023". La previsione di ultimare i lavori era per fine 2023. Bedei spiegava anche il perchè della richiesta della proroga fino a marzo 2024 (il Comune ha autorizzato fino al gennaio 2024): "E’ una cautela rispetto alle difficoltà che incontra il settore delle costruzioni, alle prese con costi crescenti della materia prima che poi spesso non si trova nemmeno".

La Pigna però, incalza e attacca la giunta comunale. "Penseva forse di far passare sotto silenzio un’altra grave decisione per soccorrere il Consorzio Research di Salerno per la costruzione dell’inutile quanto già martoriato nuovo Palazzo delle Arti e dello Sport".

La Pigna annuncia anche un esposto alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.