Dodici note e tre pianoforti Tutto pronto per Baglioni

Tutto pronto al teatro Alighieri per l’arrivo di tre pianoforti e di Claudio Baglioni, che nel concerto di domani sera li accarezzerà per tre ore, conducendo i mille presenti lungo un’avventura musicale lunga 52 anni. L’artista - ristabilito dalla bronchite che lo ha costretto a rinviare le prime date del 2023 - è in vena di nuovi record, in una carriera che già ne è ricca: dal numero di dischi venduti (50 milioni, con ‘La vita è adesso’, del 1985, primo nella hit parade all time), alla dimensione avveniristica dei suoi show (quello alle Terme di Caracalla, fra i più recenti), alla traduzione in tutte le lingue straniere (sul web si possono apprezzare le sue canzoni perfino in coreano).

Anche la performance fisica è incredibile: cinque concerti alla settimana in altrettante città diverse, senza cedere alla comoda e redditizia tentazione di moltiplicare le date nelle città più importanti, per tutto l’inverno, da solo, per tre ore senza pause, a perdifiato ogni volta. Una muscolarità musicale che, ad alto livello, non ha rivali in Italia. Inutile ricordare il repertorio: pezzi scolpiti nella colonna sonora di molte vite e molti amori. Dai super-sentimentali degli anni settanta ad un’evoluzione di stili e argomenti che ha avuto il culmine nel 1990 con l’album ‘Oltre’, in cui un ispiratissimo Baglioni, giunto più o meno al mezzo del cammin di sua vita – esegue un viaggio introspettivo e sociale simile a quello compiuto sette secoli prima dal Sommo Poeta, che domani potrà idealmente ascoltarlo, a pochi passi dal suo eterno riposo, confortandosi che la lingua, da lui ‘inventata"’ sia trattata con cotale cura.

Baglioni, negli ultimi anni, ha decisamente esteso la platea dei suoi estimatori: una critica musicale che lo ha snobbato a lungo (ritenendo che magliette fini e passerotti non potessero coesistere con alti valori letterari) ne sta ora riconoscendo una dimensione intellettuale di punta, attestata anche dal Premio Tenco, recentemente attribuitogli, riservato finora ad un genere "impegnato" che sembrava doverlo escludere ("ma Il Tenco… è galantuomo" ha ironizzato). Lo show si intitola "Dodici note", come uno dei suoi ultimi brani: un inno sublime all’amore per la musica.

La dimensione teatrale invita ad una fruizione moderata e intima di un repertorio che, in altri contesti, spinge il pubblico all’esuberanza adrenalinica e urlata. Gli spettatori siano avvisati che Baglioni detesta i flash e le torce dei telefonini: anche a Ravenna, probabilmente, non mancherà la tradizionale ‘sgridata’ ai trasgressori. "L’Italia – dice Baglioni – è un Paese dove non basta dire che una cosa è vietata: occorre dire che è ‘severamente’ vietata…".

Marco Ortolani