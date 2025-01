Dogana, Ravenna declassata: “Così si rischia di minare lo scalo”

Ravenna, 25 gennaio 2025 – La recente riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha declassato l’Ufficio di Ravenna dalla prima alla terza fascia, assegnandole di fatto un livello non adeguato ai volumi di traffico e ai tempi di risposta che richiede la movimentazione delle merci e dei passeggeri al porto. Nel nord dell’Adriatico sono di primo livello le dogane di Trieste, Venezia e Ancona, scali diretti concorrenti di quello di Ravenna.

È una situazione peggiorativa rispetto a quella attuale, che è già di crisi, presa nonostante l’ufficio generi un gettito erariale di due miliardi l’anno in dazi e Iva. Il provvedimento non è una norma di legge e può essere modificato, ma richiede un intervento politico.

“La prossima settimana – anticipa Alessandro Barattoni, segretario del Pd e candidato sindaco di Ravenna – presenteremo un question time in consiglio comunale che spero sia condiviso da tutte le forze politiche, e coinvolgeremo la Regione, perché il declassamento va esattamente nella direzione contraria a quella per cui abbiamo lavorato in questi anni per lo sviluppo del porto, fondamentale non solo per l’economia locale ma anche per quella regionale e nazionale”.

La denuncia arriva dalla Cisl: “Da mesi, come Cisl Funzione Pubblica Romagna, sottolineiamo i rischi legati alla riorganizzazione che da Roma vogliono applicare all’Agenzia delle Dogane di Ravenna, specialmente per quanto riguarda la sicurezza e l’efficienza dei servizi offerti al porto”, afferma il segretario generale Mario Giovanni Cozza. Che aggiunge: “Oggi, con il declassamento della sede di Ravenna da prima a terza fascia, questi timori diventano realtà, rischiando di compromettere il ruolo strategico dello scalo”.

Fortemente preoccupate le associazioni di spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti e industriali. Oltre che i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna, che al caos normativo generato dalla riforma vedono aggiungersi anche quello organizzativo.

A Roma come si è giunti a questa decisione? Analizzando indicatori che non sarebbero stati ponderati. Gli operatori fanno un esempio: “Le dichiarazioni doganali a Ravenna sono circa 100mila all’anno, e ne serve una sola per sdoganare una nave intera, che tra l’altro può trasportare merci pericolose. Le dogane aeroportuali ne fanno un gran numero, ma di piccole dimensioni, come un acquisto di abbigliamento online oltre oceano”. In regione il provvedimento individua solo un ufficio doganale di primo livello, ed è quello di Bologna. Insieme a Ravenna sono in terza fascia Parma, Modena, Rimini, e in quarta fascia Piacenza. Mentre Forlì, Ferrara e Reggio Emilia non sono più dogane autonome, ma sezioni di altri uffici. Per Cozza, c’è un ulteriore punto critico, legato al fatto che ’Emilia-Romagna detiene il primato nazionale per numero di apparecchi da intrattenimento senza e con vincita in denaro”.