Dogane, allarme personale "Mancano 29 lavoratori"

Con una interrogazione al ministro dell’Economia e delle Finanze, la senatrice Marta Farolfi (Fratelli d’Italia) riporta in primo piano l’annoso tema della carenza di organico dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna: "Anche perché ci saranno ricadute negative al terminal crociere". Da anni operatori portuali, associazioni di categoria e sindacati di settori lanciano appelli per dotare il porto di Ravenna di un Ufficio delle Dogane in linea con il forte sviluppo delle attività dello scalo. Ogni appello è caduto nel vuoto. Attualmente sono in servizio 60 addetti (di cui una parte impegnata stabilmente in ufficio), e cioè 29 in meno rispetto al numero previsto dalla pianta organica (89) ed entro la fine del 2023 il saldo sarà ulteriormente negativo dal momento che sono previsti da 4 a 6 pensionamenti.

"Nel 2022 – ricorda la senatrice - sono state 106 le navi da crociera giunte al porto di Ravenna e per quest’anno si prevede un ulteriore aumento fino a toccare quota 300mila passeggeri come previsto da "Royal Caribbean", che con un investimento di circa 27 milioni a breve avvierà i lavori per la nuova stazione marittima". Per i servizi al Terminal Crociere di Ravenna servirebbero da 6 a 8 persone nell’Ufficio delle Dogane. "La preoccupazione è tanta perché allo stato attuale, appare impossibile garantire lo svolgimento dell’attività ordinaria, delle procedure di controllo e verifica merci e accise, unitamente all’apertura dell’orario al pubblico". Farolfi chiede al ministro "quali iniziative si intendono adottare per superare le criticità appena descritte e se sono stati pianificati interventi per rafforzare la piante organica dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna".