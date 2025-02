"Dogane, il declassamento depotenzierà lo scalo"

Un documento condiviso, un tavolo permanente e un incontro a breve col direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse "perché sul declassamento dell’ufficio di Ravenna serve un chiarimento", dichiara l’assessore regionale a Trasporti e Infrastrutture Irene Priolo. La stessa richiesta sarà sottoposta al viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che sarà in città il 7 marzo. "Il declassamento dalla prima alla terza fascia metterà in crisi il sistema economico produttivo del centro-nord Italia, le cui imprese manifatturiere vengono rifornite di materie prime attraverso il porto di Ravenna". È attorno a questa valutazione che ieri a Palazzo Merlato si è conclusa la riunione coordinata da Priolo, convocata dal sindaco Sbaraglia e dall’assessora al porto Randi.

Erano presenti la Camera di commercio e tutti gli operatori, terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi, associazioni di categoria, comitato autotrasporto, sindacati, Confindustria, Legacoop. Nessuna bagarre politica, quindi, tra una Regione di centrosinistra e un Governo di centrodestra. Ma la fotografia di una infrastruttura, è stato detto, che nel 2024 proprio sulla spinta del sistema industriale ha visto concretizzarsi investimenti pubblici e privati per oltre 5 miliardi di euro. Da qui la possibilità che l’algoritmo usato per la riorganizzazione delle Dogane a livello nazionale, tra cui appunto quella di Ravenna, sia datato rispetto alla realtà del ‘nuovo porto’ nato sulla spinta delle imprese del nord del Paese che chiedono un ampliamento dei servizi, compresi quelli doganali, per rispondere alle loro esigenze. Inoltre, dopo i tanti sforzi di Regione e Camera di commercio, il governo nel 2024 ha approvato la Zona Logistica Semplificata per l’Emilia-Romagna, che vede in prima fila le aree portuali di Ravenna dove sono previste semplificazioni amministrative e condizioni finanziarie vantaggiose per chi investe. Non solo, sempre la Regione è al lavoro per ottenere la zona franca doganale. "Cose che non riusciremo a fare, perché il declassamento – conclude Priolo – provocherà il depotenziamento del porto che potrebbe non garantire più la funzionalità di un sistema per noi strategico". La preoccupazione del sindaco Sbaraglia si riferisce "all’effettiva operatività degli uffici e in generale al rilievo che una infrastruttura così importante merita di avere nelle strategie nazionali". "C’è una città che vede nello scalo il motore della sua economia – sottolinea l’assessora Randi –, per questo dobbiamo tutelare i servizi che ne determinano la competitività".

Maria Vittoria Venturelli