Dogane, la Regione: "Il caso preoccupa"

La Regione Emilia-Romagna conferma la "preoccupazione serissima", sua e di istituzioni locali, operatori economici e sindacati, sulla questione del "declassamento" dell’ufficio delle Dogane di Ravenna e chiede formalmente un incontro "urgente" al Governo. E’ il presidente della Regione Michele de Pascale a intervenire dopo la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’altro giorno, bollandola come "fuori luogo", perché "enti territoriali e Governo hanno tutto il diritto e dovere di chiedere conto rispetto a una funzione fondamentale dello Stato".

Nel comunicato diffuso da Adm, oltre a ribadire che la riforma degli uffici doganali non significa un declassamento o penalizzazione per Ravenna e a parlare di "notizie false", l’Agenzia aveva invitato operatori economici e istituzioni locali "a basarsi esclusivamente sugli atti ufficiali, evitando strumentalizzazioni che generano disinformazione tra i cittadini, oltre che sterili contrapposizioni di natura non istituzionale". Parole che suscitano lo "stupore" del presidente della Regione, che parla appunto di "un comunicato dai toni completamente fuori luogo", in cui "si arriva addirittura ad accusare la stampa di aver dato spazio alle legittime critiche di istituzioni locali e organizzazioni economiche e sindacali".

Con la riorganizzazione in programma, attacca de Pascale, "come giustamente identificato dall’associazione dei doganalisti dell’Emilia-Romagna, l’Agenzia delle Dogane, unilateralmente, e a quel che sappiamo senza un reale coinvolgimento del Governo, ha declassato l’ufficio di Ravenna dalla prima alla terza fascia, quello di Piacenza alla quarta fascia e quelli di Ferrara, Forlì-Cesena e Reggio Emilia in Aree territoriali rispettivamente degli uffici di Bologna, Rimini e Modena".

Per Adm, invece, la riforma rafforzerebbe la presenza dell’Agenzia su tutto il territorio nazionale "grazie a un incremento concreto delle risorse umane e organizzative". Nello specifico, nel Porto di Ravenna il personale in servizio, grazie alla riorganizzazione, passerebbe "dalle attuali 63 unità a 72", con raddoppio delle Posizioni organizzative di elevata responsabilità.