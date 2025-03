"Dogane, nessuna penalizzazione"

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli smentisce "ancora una volta, in modo categorico, le false notizie" circolate nei giorni scorsi sulla presunta penalizzazione dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna nell’ambito della riorganizzazione territoriale dell’Agenzia. Per correttezza amministrativa si precisa che le gravi ricostruzioni diffuse - sono prive di qualsiasi fondamento tecnico e rappresentano un attacco strumentale all’Agenzia e al Governo nazionale. Come già ribadito più volte anche alle Autorità locali nelle riunioni tecniche, l’ultima delle quali svoltasi il 21 febbraio scorso presso la sede del Comune di Ravenna, negli atti ufficiali non vi è alcun riscontro che giustifichi l’idea di un declassamento o di un ridimensionamento delle attività operative del Porto della Città. Al contrario, la riforma rafforza la presenza dell’Agenzia su tutto il territorio nazionale grazie a un incremento concreto delle risorse umane e organizzative.

"Nello specifico – continua l’Agenzia – , nel Porto di Ravenna il personale in servizio, grazie alla riorganizzazione, passerà dalle attuali 63 unità a 72, mentre le posizioni organizzative di elevata responsabilità saranno addirittura raddoppiate." Non corrisponde al vero neppure la notizia secondo cui il direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, avrebbe dato la propria disponibilità a rinviare i tempi di attuazione della sperimentazione della storica riforma organizzativa approvata dagli organi di vigilanza del ministero dell’Economia e delle Finanze nel giugno del 2024.