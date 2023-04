Dogmania: aperitivi a 6 zampe e mostra dedicata

Al via gli aperitivi a 6 zampe per gli amanti degli animali. Nelle giornate del 27 aprile, 4 maggio e 11 maggio, presso il Ristoro del parco Teodorico, si terranno tre appuntamenti per gli amanti dei cani e della fotografia. Dogmania è il titolo della rassegna - realizzata dal Ristoro Teodorico in collaborazione con la fotografa Tania Melnikova - che consentirà in via eccezionale l’ingresso dei cani all’interno del parco. A partire dalle 18 si potrà trascorrere qualche ora rilassante. La mostra dal titolo “Levriero, musica, ritratto” aprirà il primo appuntamento del 27 aprile. Info: pagina Facebook del Ristoro Teodorico, tel: 393 0861447.