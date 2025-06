Dolce e salato a ’L’Arte del gusto’

L’Arte del gusto è l’impresa alimentare domestica fondata da Laura Mazzoni ad Argenta, nel ferrarese. L’attività è iniziata lo scorso febbraio e già oggi la soddisfazione e i risultati sono tangibili. Per l’avviamento dell’attività, la titolare si è affidata alla Confartigianato di Ravenna, trovando le risposte giuste alle proprie aspirazioni. L’Arte del gusto è un piccolo laboratorio domestico per la rivendita a livello professionale di prodotti da forno per bar, forni, alimentari, piccole botteghe, ma anche clienti privati e cerimonie.

La ‘storia’ di Laura Mazzoni parte da dietro il banco: "Ho lavorato per diversi anni a Ferrara come responsabile di una cioccolateria. Mi sempre confrontata col pubblico. Nel frattempo ho maturato il desiderio di frequentare la scuola serale di pasticcera, anche per rendermi conto di tutto quello che c’era ‘dietro’. Grazie all’opportunità dello stage che ho avuto tramite la scuola, ho preso consapevolezza del fatto che questo mondo mi piaceva e avrebbe potuto fare per me. Col passare dei mesi, la ‘trasferta’ a Ferrara ha cominciato a diventare faticosa e così, unendo le richieste di potenziali clienti avute ad Argenta, mi hanno spinto a compiere il grande salto. Tramite la Confartigianato, che mi ha aiutato tantissimo, ho preso coscienza degli aspetti burocratici e di quelli pratici, fino all’apertura vera e propria dell’attività, avvenuta lo scorso febbraio".

Dopo 3 mesi di attività, i riscontri sono incoraggianti: "Sì, sono contenta – ha proseguito Laura Mazzoni – perché ho creduto nel progetto e in quello che avevo in mente; in breve tempo, sono riuscita a farmi apprezzare, rifornendo i bar della zona. Sto prendendo anche i primi clienti privati per le torte, elaborate per gli eventi, oltre ai buffet per cerimonie come ad esempio i battesimi. Per i bar produco paste, sia dolci che salate, vegane e integrali per le prime colazioni. Per le stesse attività produco anche pizze, pizze al taglio, le focacce e paste salate, ma pure i dolci in senso stretto, ovvero le mignon e le ‘monoporzioni’. Per le cerimonie, confeziono le torte di tutte le dimensioni, anche a piani, ma sono disponibili pure le torte classiche e le crostate, il pan di Spagna, la millefoglie".

L’Arte del gusto è apprezzata soprattutto nel comprensorio di Argenta: "Il raggio d’azione copre la zona di Bando, Fiorana e Filo, poi Molinella e Santa Maria Codifiume. A livello promozionale, al momento, mi sono affidata al passaparola, che è sempre il miglior modo per farsi conoscere. Sui social non sono ancora ‘sbarcata’, anche perché non ho proprio il tempo materiale per farlo, ma ho comunque in programma di farlo. Sul fronte dei ‘numeri’, posso dire che produco circa 1.200 paste alla settimana. Comincio a lavorare alle 2 di notte con le cotture, mentre le ‘preparazioni’ avvengono nella prima mattinata. Bar e committenti vengono direttamente a ritirare i prodotti. Poi mi dedico alle torte prenotate, agli impasti, alla piegatura dei cornetti e a tutto quello che serve in prospettiva".

I principali strumenti presenti nel laboratorio sono il forno, la sfogliatrice per stendere gli impasti, un freezer, un frigo, la cella di lievitazione che fa anche abbattitore, una impastatrice a spirale e un banco da lavoro: "Le materie prime che utilizzo – ha concluso Laura Mazzoni – sono rigorosamente di qualità. Ad esempio uso il burro e non la margarina, se non per la produzione ‘vegana’".