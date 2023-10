Dolcetto o scherzetto a San Zaccaria. Mille iniziative per i bambini

Anche a San Zaccaria fervono i preparativi per Halloween, con eventi organizzati dal Comitato cittadino. Dalla merenda offerta, ai giochi di gruppo, al percorso per le vie del paese col classico ’Dolcetto o scherzetto’, una stanza spettrale, il tunnel del mistero, esibizioni di ballo con la scuola RitmoDanza, giocoleria e spettacolo col fuoco. Ci sarà anche un laboratorio in lingua inglese sul tema di Halloween. Tutto gratis, esclusa la cena, per la quale occorrerà prenotare ai numeri 347-1014242 (Edera) oppure 348-0495127 (Raffaele), entro domenica. L’inizio della festa è alle 17.30 di martedì 31 ottobre a San Zaccaria, presso il Centro Sportivo in vicolo della Vecchia, 2. Successivamente ci si sposterà per il paese sia per ricevere dolciumi dalle abitazioni aderenti sia per raggiungere la meta finale, il Circolo Endas in Via Dismano, 575.