Dolcetto o scherzetto? Il centro si popola di tanti ’piccoli mostri’ di Halloween

Dolcetto o scherzetto? Ieri, grazie all’iniziative del Comitato ‘Spasso in Ravenna’, il centro si è popolato di piccoli ’mostri’. Tanti bambini, accompagnati dai genitori, e ragazzi con trucchi e abbigliamenti ispirati ad Halloween. In tanti hanno partecipato alla “Caccia al tesoro” per le vie del centro. Dalle ore 15 allo stand delle streghe in Piazza del Popolo era possibile ritirare la mappa e raggiungere le tappe del gioco fra enigmi e caramelle, con il coinvolgimento degli esercenti affiliati a ’Spasso in Ravenna’. E tra i premi finali anche una medaglia artigianale realizzata da “Guarda che roba”, laboratorio della Coop San Vitale.

Inoltre, grazie al coinvolgimento dell’Accademia del Musical di Ravenna, piazza del Popolo si è animata con un intervento danzato e musicale che ha accompagnato tutti in una parata “spaventosa” per via Mazzini fino al Borgo San Rocco.

Fotoservizio Corelli