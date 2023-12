Ravenna, 22 dicembre 2023 - Conto alla rovescia per le feste, aumentano i controlli sui prodotti dolciari tipici natalizi su tutto il territorio nazionale. Tra gli interventi, il Nas di Bologna, a seguito dell'ispezione eseguita presso uno stabilimento di lavorazione e confezionamento di materie prime dolciarie, in particolare frutta a guscio, della provincia di Ravenna, ha sequestrato 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine, sostanze di origine fungina pericolose per la salute.

Natale e dolci tipici, controlli del Nas: sequestrate 39 tonnellate di prodotti e materie prime

Si tratta di armelline sgusciate, di provenienza extra-UE, non conformi per la presenza di aflatossine superiori ai limiti di legge, stoccate in promiscuità con altre materie prime idonee al consumo e senza indicazioni circa il divieto di impiego. Il bilancio dell'attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute: ispezionate circa 1.000 imprese delle quali 382 strutture (pari al 38%) hanno evidenziato delle irregolarità portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423mila euro in sanzioni.

Individuate e sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime detenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. Durante altri interventi dei Nas inoltre sono stati sequestrati oltre 500 tra panettoni, pandori e altri a dolci natalizi tipici anche regionali, in parte di produzione industriale ma commercializzati come artigianali, in parte con ingredienti diversi per qualità ed origine rispetto a quanto dichiarato in etichetta.

Sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività imprenditoriali per l'ipotesi di frode in commercio e detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione.

Altri 342 sono stati sanzionati per carenze dei laboratori di pasticceria e mancata applicazione della tracciabilità e delle procedure preventive di sicurezza alimentare. Gli esiti ispettivi hanno anche portato all'emissione di 27 provvedimenti di chiusura e sospensione di attività di produzione e vendita, per un valore economico pari ad oltre 8 milioni di euro.