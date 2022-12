Dolore mestruale, svolta all’artistico "Due giorni a casa per chi ne soffre"

di Filippo Donati

È realtà la possibilità per le studentesse di disporre di un congedo mestruale di due giorni al mese: succede al liceo artistico Nervi-Severini, dove una modifica ad hoc al regolamento scolastico è stata introdotta da poche ore su suggerimento delle rappresentanti di istituto. Il consiglio d’istituto ha detto sì a larga maggioranza, con dieci voti favorevoli su tredici: nello specifico, dietro presentazione di un certificato medico contenente la diagnosi di dismenorrea, le studentesse potranno ottenere due giorni di congedo mestruale al mese, che non verranno conteggiati nel totale delle ore massime di assenza che ciascuno studente può accumulare durante l’anno.

"Per regolamento gli studenti non possono essere assenti a più di un quarto del totale delle ore annue di lezione", entra nel dettaglio il preside Gianluca Dradi. "Con la modifica che abbiamo apportato saranno previste due giornate di deroga per tutte quelle studentesse che soffrano di dismenorrea". Non è tutto: "questa condizione dovrà ovviamente essere certificata da un medico, ma abbiamo preferito rendere la vita più semplice alle studentesse, per le quali sarà sufficiente un solo certificato per ogni anno scolastico". Una rivoluzione ispirata alla recente legislazione approvata in Spagna per il congedo mestruale, e che è partita dalle studentesse stesse: sono state le rappresentanti di istituto ad avanzare la proposta al preside, dopo un’indagine interna effettuata in forma anonima fra le iscritte. Non sono solamente le studentesse a dover convivere con la dismenorrea; una docente afflitta dagli stessi dolori di cui soffre una sua allieva paradossalmente non potrà disporre di un congedo mestruale: "questo perché in quel caso non può essere il regolamento di istituto a individuare una soluzione. E’ la legge a doversi mettere al passo coi tempi. Occorre il coraggio di affrontare una questione che fino ad ora non ha mai compiuto il passo successivo a quello della presentazione in Parlamento di un disegno di legge". Un’amara realtà anche per le iscritte al Nervi-Severini: una volta diplomate, quando avranno 19 anni, si troveranno probabilmente di fronte una società più arretrata di quella che hanno sperimentato sui banchi di scuola. "Ma forse saranno magari di nuovo loro il motore per un cambiamento: la scuola non deve adattarsi alla società, ma dare agli studenti gli strumenti per migliorarla", ribadisce Dradi. "Credo nelle scuole come comunità di dialogo ed esperienza sociale. Il nostro liceo intende dimostrare agli studenti che li riconosce nei loro problemi – affrontandoli assieme a loro – e nelle loro scelte, nelle quali preferisce accompagnarli piuttosto che contrastarli".

Molti uomini e donne delle istituzioni avranno probabilmente storto il naso dinanzi ad alcune scelte assunte di recente dal Nervi-Severini, in primis la possibilità per gli sudenti di disporre di una ‘carriera alias’ per gli studenti transgender. Un tema negletto in Italia, ma di primissima attualità in tante scuole, dove spesso accade che vari studenti in ciascuna classe non si riconoscano nel genere e nel nome che invece trovano scritti sul registro. "A chi ha l’impressione che l’Italia stia attraversando un autunno dei diritti voglio ribadire che nella nostra scuola è già primavera".