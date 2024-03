Domande di rimborso. Solo 5 richieste d’assistenza

È possibile prenotarsi da poche ore per ottenere un appuntamento agli sportelli di assistenza attivati dalla struttura commissariale per le domande di rimborso dei danni causati dall’alluvione. E ieri lo hanno fatto appena in cinque. Vi si potranno rivolgere sia i privati cittadini che le imprese, ma al colloquio con il personale della struttura commissariale e di Invitalia dovrà necessariamente presentarsi il perito che segue la pratica di rimborso, eventualmente accompagnato dalla persona o dall’azienda che sta assistendo. Questi ultimi non potranno presentarsi al colloquio senza essere affiancati da un perito, considerando che è questi a occuparsi della procedura.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione gli spazi nel polo degli uffici di viale Berlinguer 30, oltre al supporto logistico necessario. A Ravenna la prossima settimana gli sportelli saranno aperti martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, mentre nelle tre settimane successive saranno accessibili nelle giornate di martedì e mercoledì; l’orario non cambia: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. La prossima settimana un analogo sportello dovrebbe essere aperto il martedì e il giovedì anche a Faenza: i dettagli saranno però resi pubblici solo nelle prossime ore. Un servizio analogo dovrebbe poi entrare in funzione anche a Lugo, a disposizione dei comuni della Bassa Romagna. Per prenotarsi sono stati predisposti due canali: la piattaforma informatica, per l’utilizzo della quale ci si deve autenticare tramite Spid, attiva già da venerdì 1° marzo: sulla home page del sito del Comune www.comune.ra.it è presente una notizia con il link al portale per prendere l’appuntamento. Una volta che ci si è autenticati, occorre selezionare dal rettangolo rosso a sinistra dello schermo la voce ‘Sportello Perizie Alluvione’.

A quel punto sarà possibile selezionare sul calendario apparso sullo schermo, la casella corrispondente al giorno e all’ora dell’appuntamento che si vuole prenotare. In alternativa, è possibile contattare il numero 0544-485080, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per ciascun appuntamento è riservata finestra temporale di mezz’ora.

Filippo Donati