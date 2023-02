Domande per accoglierli, c’è tempo fino a venerdì

L’arrivo dei migranti ha come prima conseguenza la proroga a mezzogiorno di venerdì del termine per presentare la manifestazione d’interesse per accoglierli. Viene cioè prorogato l’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea.

Accoglienza che sarà in favore di minori stranieri non accompagnati e riguarderà la gestione dei servizi connessi in strutture, messe a disposizione dal concorrente, nel territorio della provincia di Ravenna.

Base di gara: 60 euro a testa e al giorno. Il bando è pubblicato sul sito della Prefettura di Ravenna (www.prefettura.itravennamultidipindex.htm), nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti.