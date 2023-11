Domani a Classis si parla dello studio dei reperti

Per la rassegna ’La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis’, domani, alle 11, nella sala conferenze di via Classense 29, il ricercatore Enrico Cirelli racconterà ’Scavare in museo: lo

studio dei reperti tra nuove tecnologie e sistemi tradizionali’.

Nei depositi di molti musei italiani sono custodite migliaia di casse che contengono materiali provenienti da diversi scavi e indagini condotte nei decenni passati. Costituiscono un patrimonio straordinario di materiali che raccontano storie importanti e spesso poco conosciute del nostro passato e l’incontro di Classis verterà proprio su questi aspetti. Cirelli è ricercatore all’Università di Bologna, svolge le sue attività nell’ambito dell’archeologia medievale. I suoi interessi di ricerca sono rivolti in particolare alla cultura materiale, alle trasformazioni delle città e del territorio nel Mediterraneo, alla nascita dei castelli e dei monasteri in diverse regioni europee e allo sviluppo delle tecniche e delle produzioni artigianali.