Domani a Faenza il premio ’Sordi’

Il ’Faenza Cabaret Premio Alberto Sordi’ è arrivato all’ultimo atto delle selezioni. Domani alle 21 nella sala Kiss del circolo ’I Fiori’ di Faenza si terrà la serata conclusiva della prima fase della gara, dove sarà decretato il terzo comico che raggiungerà in finale il cesenate Virgigno e il latinense Dario D’Angiolillo (nella foto). Questi sono gli ultimi sette concorrenti dei ventuno partecipanti che saliranno sul palco: Carolina Vicentini di Ancona, Claudio Bazzan di Verona, Ivo Ortelli di Lodi, Lucia Pellicani e Alice Redini di Milano, Simone Zibra di Pordenone e Altea Bonatesta di Torino. Uno di loro accederà alla finalissima del 26 febbraio al teatro Masini, ma ci sarà la possibilità per tutti gli altri diciotto concorrenti di conquistare gli ultimi tre posti. La giuria si riunirà venerdì 2 febbraio per scegliere gli ultimi tre finalisti, novità regolamentare introdotta nella scorsa edizione. Alla finale i comici saranno però sette, perché si aggiungerà Loris Fabiani, vincitore del concorso ‘Facce da Bronzi’ di Reggio Calabria con cui la manifestazione faentina è gemellata. Chi si aggiudicherà il Faenza Cabaret avrà diritto a partecipare al concorso calabrese. La serata di domani, dalle 21, sarà condotta da Giovanni D’Angella e da Penelope Landini. Ospite à il comico Duilio Pizzocchi. Bilgietti a 8 euro. Info e prenotazioni: 338-8821229.

Luca Del Favero