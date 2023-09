Domani alla Graziola una giornata per lo sport

Sarà l’impianto della Graziola, per il secondo anno, a ospitare domani, dalle 16, ‘Sport in Unione 2023’, manifestazione dedicata alle società e alle associazioni sportive che operano nel territorio. Nel corso del pomeriggio, in diversi punti della cittadella dello sport di Faenza, le realtà legate alle diverse discipline, istalleranno i loro stand proponendo attività e dimostrazioni e dando informazione sui corsi che sono in procinto di partire nella nuova stagione. Alle 18.30 si svolgeranno le premiazioni dell’iniziativa ‘Campioni dello Sport 2023’. Sul palcoscenico, che verrà allestito nell’area antistante l’impianto di atletica, verranno premiati gli atleti che maggiormente si sono distinti nel corso della passata stagione agonistica. Accompagnamento musicale da parte degli allievi della Scuola di musica Sarti. "Abbiamo voluto riproporre la Festa dello Sport – spiega l’assessore Martina Laghi – in un luogo simbolico per la città dove tra qualche giorno cominceranno i lavori legati al bando Pnrr per la riqualificazione di quei luoghi e la realizzazione della Cittadella dello Sport.