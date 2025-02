Domani alle 15 la sfida in casa della Lavagnese

Il Ravenna parte per Lavagna stamattina dopo l’allenamento a Glorie. Domani, alle 15, sul sintetico del ‘Riboli’ semifinale di ritorno di Coppa Italia. In palio la finale del 12 marzo. Marchionni deve rinunciare a Nappello, Amoabeng, Ilari, Venturini, Onofri, Drapelli e Mereghetti. Diversi titolari (Manuzzi, Rrapaj, Lo Bosco) saranno nell’undici. Si parte dal 2-0 dell’andata. In caso di ko con 2 gol di scarto, si va ai rigori. Con lo 0-1 passa il Ravenna; con lo 0-3 passa la Lavagnese. Cancelli aperti dalle 13.45, biglietti a 12 euro (3 euro gli U14).