Domani alle 21 lo Stabat Mater

Saranno le struggenti note dello Stabat Mater di Luigi Boccherini a risuonare domani alle 21 nella suggestiva Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna, in occasione della Settimana Santa. Il concerto, curato dall’Associazione Angelo Mariani, proporrà la prima delle due versioni del capolavoro di Boccherini, quella composta nel 1781 per soprano, due violini, viola, due violoncelli. Ad interpretarla sarà il Quartetto Luigi Magnani; al violoncello Sandro Laffranchini; voce solista il soprano Vittoria Magnarello. Ingresso libero. Sarà monsignor Lorenzo Ghizzoni a condurre la meditazione in occasione dell’esecuzione dello Stabat Mater. Ingresso libero.