Domani apre l’Albergo del cuore

Domani alle 7.30 aprirà al pubblico l’Albergo del Cuore, progetto di accoglienza turistica e inclusione lavorativa per persone fragili e con disabilità ideato da Cooperativa San Vitale. La città si arricchisce così di una nuova struttura ricettiva e di nuovi spazi aperti a tutti: un bistrot, una gastronomia e un bar in via Rocca Brancaleone 42. L’albergo era stato mostrato in anteprima alla cittadinanza il 14 dicembre per celebrare la fine dei lavori di ristrutturazione. Al suo interno arredi curati, la stanza (sensoriale) per ospiti con Disturbi dello Spettro Autistico, la grande camera condivisa che rimanda ai moderni ostelli europei.

"L’amore per l’ospitalità e per la tradizione romagnola saranno gli ingredienti principali del ristorante Heart Bistrot", spiega la chef Laura Cardona. Al momento Heart Bistrot sarà aperto solo a pranzo negli spazi al chiuso, ma con la stagione calda potrà sfruttare gli spazi esterni. "A completare l’offerta sarà il bar che per l’inaugurazione di febbraio - rivela Alessandra D’Imperio, responsabile commerciale dell’albergo - offrirà un caffè a chi consumerà una colazione. Il bar infatti sarà accessibile a tutti, non solo agli ospiti dell’albergo".