Domani arriva il ministro Locatelli

Farà tappa a Cervia nella giornata di domani il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Lo ha annunciato il parlamentare Jacopo Morrone, anche segretario della Lega Romagna. Domani alle 12.30, Locatelli visiterà per un pranzo conviviale “CucinaSorriso”: la cucina popolare cittadina, ove persone in difficoltà (e non solo) possono recarsi a consumare un pasto caldo, a socializzare, a fare nuove conoscenze e dove il servizio ai tavoli è curato da ragazzi con disabilità.

Il Ministro sarà accompagnato proprio dall’onorevole Morrone.