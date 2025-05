Domani arriva Schlein . Barattoni critica il governo: "Tagli ai fondi per la viabilità"

Arriverà Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, a sostenere la candidatura a sindaco di Alessandro Barattoni. L’appuntamento è per domani alle 18.30, ai Giardini Pubblici di Ravenna (viale Santi Baldini, 4). "Sarà un’occasione per condividere visione e priorità, per raccontare il progetto politico che sta alla base della candidatura di Barattoni e la proposta del Partito Democratico per il futuro di Ravenna – spiegano i dem –. La partecipazione della segretaria Schlein rappresenta un segno di attenzione e di sostegno forte al progetto politico che Alessandro Barattoni sta portando avanti con una campagna radicata nei territori e costruita insieme alle cittadine e ai cittadini".

Barattoni dal canto suo è intervenuto sulla viabilità provinciale. La notizia del taglio di oltre il 70% dei fondi per la manutenzione della viabilità provinciale ci lascia atterriti - sottolinea il candidato -: alcune strade, quali ad esempio la SP1 fino a Sant’Alberto e la SP3 Gambellara, sono fondamentali per il nostro territorio, e sono state molte le persone che nei tantissimi incontri fatti in questi mesi hanno portato alla mia attenzione le criticità incontrate lungo queste carreggiate. La notizia è quindi altamente negativa e, per noi, profondamente sbagliata: conferma la volontà, da parte dello Stato, di tagliare le spese non ai Ministeri ma agli Enti Locali, che sono in contatto diretto con i cittadini".

"Tutti stanno dicendo di voler migliorare la manutenzione delle strade, ma per farlo servono fondi: per questo chiediamo anche agli altri candidati sindaco di unirsi per contrastare, tutte e tutti insieme, questa decisione, perché per un territorio vasto come il nostro significa peggiorare le condizioni di vita soprattutto di chi abita nei paesi e fuori dal centro urbano". Sul tema sono intervenuti anche i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

"Il Governo Meloni ha tagliato i fondi per le strade: Ravenna è duramente colpita con 70% di riduzione nel biennio 2025-2026 e il 48% dal 2025 al 2028. Un disastro che mette a repentaglio la vita dei cittadini". Oggi infine dalle 18 alle 20 in Piazza Medaglie d’Oro, si terrà l’incontro pubblico “Ravenna è un paese per giovani? – La città che manca”, promosso dal candidato al consiglio comunale Gerardo Lamattina insieme al candidato sindaco Alessandro Barattoni, con il sostegno delle associazioni Turbe Giovanili e Mentality. Al centro dell’iniziativa ci sarà la presentazione dei risultati dell’inchiesta “Ravenna è un paese per giovani?”, lanciata per raccogliere opinioni, desideri e proposte delle nuove generazioni sulla città.