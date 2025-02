Domani assemblea sul controllo di vicinato

Il Comune di Brisighella invita la cittadinanza all’assemblea sul controllo di vicinato

che si terrà a Zattaglia domani, lunedì 26 febbraio alle 19 presso il centro sociale M. Guaducci (via Zattaglia 22 - Brisighella). L’incontro sarà un’importante occasione per approfondire il tema della sicurezza e conoscere l’applicazione “Fa-TamTam”, pensata per il cosiddetto “controllo di vicinato”. Interverranno Dario Laghi, assessore alla Sicurezza e Vasco Talenti, comandante della Polizia Locale dell’Unione.