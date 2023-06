Domani chiude l’ultimo centro di accoglienza

Finalmente è passata la fase più acuta dell’emergenza a Conselice. E ora si cerca di tornare alla normalità. Nella biblioteca comunale è allestito il punto per ritiro e consegna della modulistica per la richiesta dei primi contributi (Cas e Pac), mentre sotto il porticato del municipio è attivo il punto di raccolta delle segnalazioni. Entrambi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e solo per questo fine settimana anche oggi e domani dalle 9.30 alle 12.30. Da lunedì il punto di raccolta delle segnalazioni si trasferisce all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune. Domani chiude definitivamente il centro di accoglienza temporaneo nella scuola media, l’ultimo ancora attivo. Alla Caritas ci si può registrare per avere pacchi viveri e indumenti.

Grazie alle donazioni l’amministrazione comunale, con il supporto dei vigili del fuoco, consegnerà a casa a ogni famiglia alluvionata (oltre 1500 abitazioni) pacchi di viveri, prodotti per l’igiene personale e domestica e la modulistica per richiedere i primi contributi disponibili.

Per quanto riguarda i rifiuti, da ieri è ripartito il servizio di raccolta degli ingombranti, potenziato senza limiti di quantità e pezzi. La stazione ecologica di Lavezzola sarà aperta tutti i giorni fino alle 20, in attesa di far ripartire quella di Conselice.