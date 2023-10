Domani e domenica la ’Mostra del fungo’

È arrivata alla sua 41esima edizione la ’Mostra del fungo’, che si terrà domani e domenica nella sala mostra del castello Estense (ex Pescheria la Rocca) a Lugo, in largo Tricolore 1. L’inaugurazione avverrà domattina alle 9 e la mostra resterà aperta fino alle 12.30 e poi di nuovo il pomeriggio dalle 15.30 alle 20. Domenica gli orari sono 9-12.30 e 15-20. L’appuntamento è organizzato dal gruppo Micologico lughese aps con l’obiettivo di diffondere la cultura micologica e botanica. Per informazioni: 335 6464932.