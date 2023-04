Domani è Pasqua, momento propizio per un risveglio

Anche quest’anno siamo giunti a Pasqua, parola che deriva dall’ebraico Pesach che significa passaggio e ricorda la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù d’Egitto nel periodo del faraone Ramses secondo. Nella fede cristiana la Pasqua celebra il passaggio dalla morte in croce del Cristo alla sua resurrezione, e pertanto nella liturgia cristiana è la festività più importante dell’anno. Indipendentemente dalla fede religiosa, noi oggi siamo presi nella morsa della guerra a noi più prossima e che dura da più di un anno, anche se, per nostra fortuna, non ne subiamo le conseguenze dirette. Nuove schiavitù però ci attanagliano e siamo oppressi da situazioni pesanti che spesso ci scoraggiano, ma Pasqua vuole essere tuttavia motivo di speranza perché la pace tanto auspicata divenga realtà.

La memoria va inevitabilmente agli anni della nostra fanciullezza, dove all’interno della famiglia (anche se il detto suona: Natale coi tuoi e Pasqua con chi vuoi), si consumavano a pranzo i prodotti tipici della festività: passatelli al brodo di cappone, agnello e patate, e le uova non solo quelle di cioccolato, ma anche quelle sode, che per tradizione venivano benedette durante la settimana santa. C’è anche chi le dipingeva per un arredo di occasione. Un detto suonava: "Domenica di Pasqua, un quarto di pollastra, un quarto di agnelletto, un uovo benedetto".

Anche In Romagna l’agnello pasquale costituiva uno de piatti privilegiati. Mi risulta che il bue grasso assieme all’agnello venissero sacrificati per le cibarie. Essi erano considerati capro espiatorio per i mali di tutti e il bue spesso veniva schernito lungo le strade, prima di venire macellato. Questi riti cruenti di una volta ci sorprendono, e mi rendo conto che per gli animalisti siano un orrore. Pasqua è anche il passaggio dall’inverno alla primavera, con i primi alberi in fiore e col risveglio di una natura vegetale ed animale che genera sempre stupore. La natura rimane fedele a patto che noi la sappiamo rispettare, ma reagisce alla nostra incuria e a tutte quelle forme di violenza cui purtroppo ci stiamo abituando. Siamo appena usciti, almeno si spera, da tre anni di feroce pandemia, dovuta a un virus che ci ha obbligati non solo a restrizioni diverse, ma ha limitato la nostra libertà di movimento, per non parlare di molteplici lutti che ci hanno colpito. Purtroppo, per ragioni diverse, viviamo il tempo delle passioni tristi, e l’ombra del pessimismo ci assale. Ma è Pasqua, momento propizio per un risveglio!

Nevio Spadoni