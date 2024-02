Domani e venerdì la Fiera dei balneari al Pala De Andrè

Torna la fiera dei balneari al Pala De Andrè: due giorni, domani e venerdì, per la coop Spiagge per incontrare i soci e i collaboratori. L’inaugurazione della fiera con la cerimonia di apertura è in programma per domattina alle 9.15 al Pala De Andrè, in viale Europa. L’esposizione e l’incontro dei soci si terranno per tutte e due le giornate, dalle 9 alle 17. A partire da domattina alle 9 le ditte convenzionate apriranno l’esposizione dei loro prodotti e saranno a disposizione per i contatti con gli operatori, comprese le degustazioni sul posto.

Venerdì alle 10.30 invece si terrà un convegno tecnico sempre al Pala De Andrè, nella sala dei Marmi. Alex Giuzio di Mondo Balneare assieme a esperti e autorità locali e regionali parleranno del tema è il più sentito per il settore: il rinnovo delle concessioni demaniali marittime.

In occasione della fiera inoltre saranno premiati 17 stabilimenti balneari che si sono impegnati nella promozione della costa sposando l’iniziativa ’Mosaico in tour’ dell’estate scorsa: il premio, offerto dall’associazione Il Cerbero, è un’opera in mosaico.